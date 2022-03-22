Южноуральцам обещают метели и сильный ветер

На дорогах будет скользко

Сегодня, 22 марта, в Челябинской области прогнозируют мокрый снег, метели и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о непогоде.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −5°C. Днем ожидается потепление до −2, +3°C, в низинах будет холоднее — до −7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица от наката. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет небольшой снег. В утренние часы температура воздуха составит около −6°C, днем воздух прогреется до 0, +2°C. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.