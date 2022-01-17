Южноуральцам обещают метели и порывистый ветер

В Челябинске осадков синоптики не прогнозируют

18 января в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем воздух прогреется до −6 °C.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров опустятся до −11, −16 °C, в низинах похолодает до −20 °C. Днем потеплеет до −6, −11 °C. Переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −14, −16 °C, днем столбики термометров покажут −7, −9 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.