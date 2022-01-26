Южноуральцам обещают малооблачную и безветренную погоду

Днем потеплеет до −4 градусов

Сегодня днем, 26 января, в Челябинской области заметно потеплеет: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до −4°C. Погода будет солнечной.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −24°C, в низинах будет заметно холоднее — до −29°C. Днем потеплеет до −4, −9°C, в низинах прогнозируют до −14°C. Малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −23°C, днем воздух заметно прогреется до −7, −9°C. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.