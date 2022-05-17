Южноуральцам обещают кратковременные дожди, грозы и град

Погода в Челябинской области будет ветреной

Сегодня, 17 мая, в Челябинской области потеплеет до +20°C. Однако погода будет ветреной и дождливой. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о грозах и граде.

Этим утром в Челябинске пройдет кратковременный дождь. В утренние часы столбики термометров покажут около +8°C. Днем воздух прогреется от +17 до +19°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня утром прогнозируют около +11°C, днем потеплеет от +15 до +20°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.