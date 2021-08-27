Южноуральцам обещают грозы, шквалистый ветер и понижение температуры

МЧС опубликовало экстренное предупреждение

Сегодня, 27 августа, в Челябинской области будет заметно прохладнее: синоптики обещают понижение температуры до +20°C. В МЧС южноуральцев предупредили о шквалистом ветре, ливнях и грозах.

По данным областного Гидрометеоцентра, в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем столбики термометров покажут +22, +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +20, +25°C, на юге сохранится жаркая температура до +32°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило южноуральцам о том, как обезопасить себя при ливнях и сильном ветре.

«При усилении ветра и осадках рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — уточнили в ведомстве.

Также следует быть предельно осторожными с огнем.