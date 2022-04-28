Южноуральцам обещают грозы, град и штормовой ветер

Погода в регионе будет жаркой

Сегодня, 28 апреля, на Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают жаркую погоду и штормовой ветер.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут около +13°C, днем поднимутся до +23, +28°C, в горах будет до +18, +23°C. Переменная облачность, местами пройдут дожди, на севере региона до сильных. В отдельных районах прогнозируют грозы и град. Ветер юго-западный от 13 до 18 метров в секунду, при грозах — до 22 метров в секунду.

В Челябинске также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В утренние часы температура воздуха составит около +11°C, днем столбики термометров достигнут +24, +26°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.