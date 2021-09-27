Южноуральцам обещают гололедицу, штормовой ветер и снег с дождем

В ночь на вторник в Челябинской области похолодает до –8°C

В предстоящий вторник, 28 сентября, в Челябинской области вновь прогнозируют непогоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам похолодание до –8°C, снег с дождем, гололедицу и штормовой ветер. МЧС России по Челябинской области продлило экстренное предупреждение.

В ночь на вторник в регионе температура воздуха составит +1, –4°C, в горах и низинах похолодает до –8°C. Днем столбики термометров поднимутся до +3, +8°C. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах региона синоптики обещают сильное отложение мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер восточный, северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров покажут +1, –1°C, днем воздух прогреется до +6, +8°C. Ветер восточный, северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило южноуральцам о том, как обезопасить себя при сильном ветре и гололедице.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Подготовьте малоскользящую обувь», — советуют спасатели.

Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от длительных поездок на автомобиле. Если поездку отменить невозможно, следует как можно тщательнее к ней подготовиться: иметь с собой запас топлива, еды, уделить большое внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и шинам.