Южноуральцам обещают дождливую и ветреную погоду

В столице Южного Урала осадков не ожидается

В понедельник, 11 апреля, в Челябинской области прогнозируют дожди и порывистый ветер. Столбики термометров поднимутся до +15°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до 0, +5°C. Днем воздух прогреется до +10, +15°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы ртутные столбики покажут +1, +3°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.