Южноуральцам обещают дожди с мокрым снегом

Cтолбики термометров покажут всего +9°C

В первый день октября в Челябинской области пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Столбики термометров поднимутся до +9°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в регионе обещают преимущественно облачную погоду, в некоторых районах пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до −4, +1°C. Днем снег не обещают, однако местами пройдут небольшие дожди. В целом будет облачно с прояснением. Воздух прогреется до +4, +9°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске ночью и днем возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ртутные столбики покажут −1, +1°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В предстоящие выходные синоптики также обещают дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет выше, но незначительно — всего на пару градусов. За более подробными прогнозами следите на нашем сайте.