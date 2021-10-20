Южноуральцам обещают дождь со снегом, сильный ветер и понижение температуры

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня, 20 октября, в Челябинской области ожидается понижение температуры до +6°C, дождь, переходящий в снег и порывистый ветер. Также южноуральцев предупредили о гололедице.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня днем в регионе столбики термометров покажут +6, +11°C, в горах будет заметно холоднее — до +2°C. Облачно с прояснением, осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. На отдельных участках дорог будет гололедица, в горах сильная. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске днем также пройдут дожди со снегом. В утренние часы столбики термометров покажут около +5°C, днем потеплеет, но незначительно — до +7, +9°C. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, как следует передвигаться по городу во время гололедицы:

«Необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Подготовьте малоскользящую обувь»,— сообщили в ведомстве.

Для автомобилистов сотрудники ГИБДД также подготовили памятку о том, как следует вести себя на дорогах во время непогоды.