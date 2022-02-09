Южноуральцам обещают 20‑градусный перепад температур

Утром синоптики прогнозируют до −25°C, днем — до −5°C

Сегодня, 9 февраля, в Челябинской области прогнозируют слабый ветер и небольшой снег. Днем, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, потеплеет до −5°C.

Этим утром столбики термометров покажут до −20°C, в отдельных районах до −25°C. Днем потеплеет до −5, −10°C, в низинах будет холоднее — до −15°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске также пройдет небольшой снег. В утренние часы столбики термометров опустятся до −18°C, днем потеплеет до −6, −8°C. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.