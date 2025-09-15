Южноуральцам обещают 20‑градусный перепад температур и туманы 16 сентября

Ветер будет слабым, но с периодическим усилением

Во вторник, 16 сентября, днем воздух в Челябинской области прогреется до +20 градусов. Предстоящая ночь при этом будет холодной, но заморозков не ожидается. Осадков не будет на всей территории региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на вторник температура опустится до +7…+9 градусов, днем поднимется до +19. Переменная облачность, без дождя. Ветер преимущественно северный, 4—9 метров в секунду.

В горных районах и низинах предстоящей ночью похолодает до +1 градуса, на остальной территории — от +4 до +9 градусов. Днем — 15—20 градусов тепла. Ночью и утром отдельные районы окутает туман. Ветер слабый, северного направления, местами порывы до 13 метров в секунду.