Южноуральцам напомнят о безопасности на льду

Отдельная работа будет проведена с рыбаками

На водоемах Челябинской области уже начал формироваться тонкий лед, а это значит, что повышается уровень опасности. На совещании с главами муниципалитетов и членами правительства губернатор Алексей Текслер поручил провести профилактическую работу, чтобы избежать несчастных случаев.

«Чтобы избежать человеческих потерь, прошу в штатном режиме организовать профилактическую работу в образовательных учреждениях с педагогами, родителями, с самими детьми на тему „Безопасный лед“. А также, конечно, работать с сообществами рыбаков на местном уровне», — сказал губернатор.

Также глава региона поручил провести заседания местных комиссий по чрезвычайным ситуациям, проанализировать итоги купального сезона и поставить задачи на зимний период, назначив ответственных лиц.