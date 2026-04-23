Южноуральцам напомнили об опасности участвовать в несанкционированных митингах

Это может угрожать здоровью, репутации и привести к юридической ответственности

НИЦ Мониторинга и профилактики напоминает жителям Челябинской области о том, что участие в несанкционированных митингах может быть опасно.

В первую очередь, подобные мероприятия несут риски для жизни и здоровья: из-за возможной давки и паники, отсутствия дежурных медиков, агрессивности участников и столкновений с правоохранительными органами.

Не менее важным последствием является и юридическая ответственность. Участие в таких мероприятиях противоречит законодательству РФ и может повлечь за собой административное и даже уголовное преследование. Несовершеннолетние участники могут быть поставлены на учет, а ответственность будут нести их родители.

Также участие в несанкционированном митинге может повлечь за собой последствия в виде отчисления из учебного заведения или увольнения с работы, а также повлиять на дальнейшее трудоустройство.

Кроме того, участники подобных мероприятий могут испытывать сильный стресс из-за попадания в неуправляемую толпу, конфликтов или взаимодействия с правоохранительными органами.