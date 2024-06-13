Южноуральцам напомнили о правилах пожарной безопасности на природе

В области наступили аномально жаркие дни

В преддверии знойных выходных жителям Челябинской области напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности во время отдыха на природе.



Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры пожарной безопасности, а также напомнили об административных штрафах, которые применяются при нарушении этих правил.

«Для физических лиц — от 15 до 30 тысяч. На тех территориях, где у нас введен противопожарный режим, штраф увеличивается вдвое», — отметил заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Особый противопожарный режим действует на территориях Кунашакского, Красноармейского, Еткульского муниципальных районов и Кыштымского, Копейского городских округов.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона лесными инспекторами составлено 283 протокола по статье 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесу), вынесено 177 постановлений на сумму более 5 миллионов рублей.