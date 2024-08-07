Южноуральцам напомнили о мерах поддержки участников СВО и их семей

В регионе оказывается всесторонняя помощь

В Челябинской области осуществляется комплекс мер поддержки бойцов спецоперации. Бойцам и их семьям помогают решать разный перечень вопросов. В регионе работает несколько центров, которые отвечают за эти направления.

Филиалу фонда «Защитники Отечества» 1 июня исполнился год. За время работы за консультациями и помощью в филиал обратилось более десяти тысяч человек.

«Это различные категории — военнослужащие, демобилизованные и члены семей погибших», — говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Порядка 70% обращений поступает от действующих участников спецоперации, остальные — от их семей или ветеранов СВО.

Галина Гаврилова отметила, что в Министерстве обороны РФ сформирована новая структура — Военно-социальный центр. Структуры будут созданы во всех пяти военных округах. Во всех филиалах фонда появятся специалисты, которые будут вести работу именно с военнослужащими.

Многие бойцы в зоне проведения СВО получают инвалидность. В филиале проводится активная работа по адаптации жилых помещений для них. Также государственный фонд предоставляет автомобили с ручным управлением бойцам со сдвоенной ампутацией. Специалисты филиала помогают собрать перечень всех необходимых документов и отправить заявку.

В единый центр поддержки реабилитации участников СВО поступило около десяти тысяч обращений. Шесть тысяч семей участников спецоперации на данный момент находятся на сопровождении.

Здесь большое количество направлений, созданных для того, чтобы была оказана всесторонняя помощь: справочная информация о мерах социальной поддержки, психологическая поддержка и психотерапевтические услуги, предоставление юридической помощи, поддержка в подборке технических средств реабилитации, мероприятия для семей и участников СВО и многое другое.

Директор единого центра поддержки реабилитации участников СВО Алексей Банников отмечает, что к концу года в центре планируется открытие медико-социального отделения.