Южноуральцам напомнили о мерах безопасности в ситуации военной угрозы

Главное — соблюдать правила при режиме КТО

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях. С учётом данной обстановки НИЦ Мониторинга и профилактики напоминает жителям Челябинской области ключевые правила безопасности, которые помогут сориентироваться в текущей ситуации.



Режим КТО предполагает комплекс мероприятий с целью предотвращения терактов и обезвреживания диверсантов или террористов.

• При наличии возможности держитесь подальше от районов, где происходят или могут произойти вооруженные столкновения, либо покиньте их.

• Соблюдайте правила и ограничения, вводимые в рамках особых режимов, таких как режим КТО.

• Если рядом с вашим домом происходят столкновения, потушите свет и не подходите к окну.

• Оставайтесь в безопасном месте: укрытие в здании или другом защищенном месте может спасти вашу жизнь.

• Следуйте указаниям и инструкциям органов власти, правоохранительных органов и военных сил для вашей безопасности.

• Избегайте уязвимых мест: оставайтесь подальше от окон и дверей, чтобы уменьшить риск попадания под обстрел или нападение.

• Старайтесь сохранять спокойствие и не привлекать нежелательное внимание, чтобы не стать целью для потенциальных угроз.

• Следите за новостями и официальными источниками информации, чтобы быть в курсе событий и получать рекомендации по безопасности. Не распространяйте слухи, непроверенную и чувствительную с точки зрения безопасности информацию.

• Поддерживайте связь с близкими: если возможно, свяжитесь с родными, чтобы сообщить им о вашем положении и узнать их состояние.

• Будьте готовы к эвакуации: имейте при себе необходимые документы, деньги и другие средства для аварийной эвакуации, если потребуется. Имейте небольшой запас продуктов и лекарств.

• Сотрудничайте с правоохранительными органами, если вам предоставляется такая возможность, чтобы помочь им в поддержании безопасности.

• Сохраняйте спокойствие, здравый смысл и оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается.