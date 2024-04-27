Южноуральцам напомнили, как распознать диверсию

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Как распознать и предотвратить диверсию и какая ответственность грозит за совершение терактов — об этом в информационных карточках, которые подготовили специалисты НИЦ мониторинга и профилактики.



«Диверсия — это тщательно подготовленное группами лиц или отдельным человеком специальное мероприятие по выводу из строя наиболее важных объектов», — напоминают специалисты.

Злоумышленники чаще воздействуют на пожилых или несовершеннолетних людей. Они склоняют к доверию, представляясь сотрудниками госорганов, угрожают насилием и лишением свободы, создают иллюзию срочности и секретности, а также предлагают вознаграждение за выполнение заданий.

Напоминаем, что за совершение диверсий (ст. 281 УК России) и террористических актов (ст. 205 УК России) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.