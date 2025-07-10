Южноуральцам напомнили, как помочь упавшей с высоты птице

По наблюдениям, особенно часто страдают стрижи

С началом лета в Челябинске увеличивается число птиц, оказавшихся на земле. По наблюдениям, чаще всего это происходит со стрижами, и в Минэкологии рассказали, как им можно помочь.

«При встрече с птицей в первую очередь ее следует осмотреть на наличие ран, особенно крылья. Если повреждения есть — нужно показать птицу специалисту, орнитологу или ветеринару. Если видимых повреждений нет, пернатого можно невысоко подкинуть над травой. Важно делать это на открытом пространстве вдали от строений, дорог или линий электропередачи. Если травма все-таки есть — растительность смягчит падение», — рассказали в ведомстве.

Птенца подкидывать ни в коем случае нельзя — просто держите его на открытой ладони, при отсутствии травм малыш спланирует самостоятельно. Если птица не улетела и видимых ран на ней нет, то ее следует поместить в картонную коробку с отверстием на дне и закрепить на внешней стороне окна или балкона. Вполне возможно, что пернатая устала и после отдыха она покинет временный дом.

Выхаживать стрижа самостоятельно не рекомендуется: они питаются исключительно насекомыми — их кишечный тракт не предназначен для другой пищи, а неправильное питание может привести к дефекту оперения, а это, в свою очередь, к летальному исходу.

Напомним, просто забрать животное или птицу домой нельзя — за это грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Автор: Елизавета Михно