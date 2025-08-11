Южноуральцам напомнили, как беречь свое сердце

Регион присоединился к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Челябинская область присоединилась к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченной к Международному дню здорового сердца, который отмечается сегодня, 11 августа. В областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики дали советы, как помочь сердцу дольше оставаться здоровым.

«Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — это курение, артериальная гипертония, нарушения липидного обмена, инсулинорезистентность, гиподинамия, нерациональное питание, избыточная масса тела. Причем все эти факторы риска взаимосвязаны, каждый из них усиливает влияние другого, что в итоге значительно повышает риск сердечно-сосудистых катастроф», — напоминает главный врач медцентра Ольга Агеева.

Чтобы сохранить здоровое сердце, важно заниматься физической активностью — для тех, кто никогда не занимался спортом, хватит 30—40 минут ходьбы. Не менее важным является и правильное питание: рацион должен включать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день (врачи советуют не частить с красным мясом и гарнирами, сократить употребление сладкого, соленого и мучного, а также фастфуда и животных жиров), сохранить режим дня и здоровый сон, отказаться от вредных привычек и поддерживать положительный настрой.

Более 28 тысяч хронических инфекционных заболеваний выявили в этом году у южноуральцев во время диспансеризации и профосмотров. Более 20 тысяч из них — заболевание системы кровообращения, сердца и сосудов.

Автор: Елизавета Михно