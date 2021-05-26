Южноуральцам напоминают о необходимости брать в путешествие полис ОМС

Предъявив его, в любом регионе РФ можно получить медицинскую помощь

Перед сезоном отпусков южноуральцам напоминают о необходимости брать с собой в путешествие полис обязательного медицинского страхования. До отъезда нужно проверить, действует ли он, отмечает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Уточнить, действителен ли полис ОМС, можно на сайте ведомства. В случае если документ уже не действует, его нужно заменить. Сделать это можно в одной из страховых медицинских организаций.

Взять с собой полис рекомендуют, даже если вы отправляетесь в небольшое путешествие.

В случае если вам понадобится лечение при обострении хронического заболевания, травме или отравлении, нужно будет обратиться в больницу и предъявить полис и паспорт. В экстренных случаях помощь обязаны оказать без предъявления документов.

«Отказ в предоставлении медицинской помощи, входящей в базовую программу ОМС, обоснованный тем, что полис выдан в другом регионе, неправомерен! В таких случаях, а также по любым другим вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию, контакты которой указаны в полисе», — подчеркнули в пресс-службе ТФОМС Челябинской области.

Перед тем как отправиться в отпуск, южноуральцам рекомендуют записать номер телефона своего страхового представителя, а также номер контакт-центра ТФОМС региона прибытия.



