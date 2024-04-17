Южноуральцам напоминают об ответственности за совершение диверсий

Уголовный кодекс предусматривает суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы

«Сегодня злоумышленники придумывают все новые способы манипулирования людьми. Представляясь сотрудниками спецслужб или других ведомств, преступники могут склонять вас к совершению преступлений, используя обещания финансовой выгоды или метод шантажа»,

— говорится в сообщении.

Антитеррористическая комиссия Челябинской области призывает жителей не поддаваться на провокации злоумышленников, а также напоминает об ответственности за совершение диверсий.Мошенники чаще воздействуют на пожилых или несовершеннолетних людей. Они склоняют к доверию путем представления сотрудниками госорганов, угрожают насилием и лишением свободы, создают иллюзию срочности и секретности, а также предлагают вознаграждение за выполнение заданий.Напоминаем, что за совершение диверсий (ст. 281 УК России) и террористических актов (ст. 205 УК России) предусмотрено лишение свободы от 10 лет до пожизненного заключения.

Ролик подготовлен специалистами НИЦ Мониторинга и профилактики при поддержке аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области.