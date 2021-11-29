Южноуральцам начнут выдавать генетические паспорта

Медико-генетический центр открывается в областной детской больнице

В Челябинской областной детской больнице начинает работать уникальный медико-генетический центр, где можно будет получить генетический паспорт. Торжественное открытие центра запланировано на сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

«Новая структура позволит проводить диагностику врожденных и наследственных заболеваний, онкологических заболеваний, неонатальный скрининг. Одно из направлений центра — составление генетического паспорта, то есть выявление генетических предрасположенностей к различным заболеваниям», — рассказывают в пресс-службе.

На открытии центра сегодня ждут учредителя Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив (Фонда 2020) Ирину Текслер, а также доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, председателя Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.

Гостям покажут новое лабораторное оборудование: генетические анализаторы и системы хромосомного анализа.

Для кого создан центр и каким образом он поможет южноуральцам беречь здоровье, расскажем позже на нашем сайте в отдельном материале.