Южноуральцам могут пересчитать платежи за электроэнергию

Это коснется потребителей, которые живут в домах без газового отопления, включая жилье в СНТ

Жителям Челябинской области могут пересчитать платежи за электроэнергию в отопительный период. Это коснется потребителей, которые живут в домах без газового отопления, включая жилье в садовых товариществах, то есть используют электричество для обогрева в отопительный сезон, сообщает официальный сайт правительства региона.

Применение специального сезонного коэффициента утверждено в постановлении правительства РФ от 20 февраля 2025 года — это означает, что регион может устанавливать собственные диапазоны на зимний период с учетом сезонных особенностей. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, до 1 марта будут внесены изменения в соответствующее региональное постановление.

«Минтариф увеличит лимиты потребления электроэнергии для граждан, проживающих в негазифицированных жилых и (или) садовых домах, оборудованных электроотопительными установками. Это коснется отопительного периода (с октября по май)», — говорится в сообщении.

Также в соответствии с новым документом гарантирующие поставщики (ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «Магнитогорская энергетическая компания») проведут перерасчеты стоимости электроэнергии за январь и февраль 2025 года.