Южноуральцам, купившим путевки в детские лагеря до 25 мая, помогут получить кешбэк

Власти Челябинской области прорабатывают такую возможность с федеральными органами

Власти Челябинской области помогут семьям, оплатившим путевки в детские лагеря раньше 25 мая, получить кешбэк за отдых детей. Об этом в среду, 21 июля, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

С 25 мая в России стартовала программа детского туристического кешбэка, которая позволяет вернуть до 50% стоимости путевки в детский лагерь. Многие семьи уже воспользовались этим правом. Трудности есть у тех, кто купил путевку раньше официального старта программы, а цена путевки была сформирована с учетом субсидии из бюджетов различного уровня.

«В Челябинской области практически все путевки в детские лагеря субсидируются из областного бюджета. Получается, что теперь семьи не имеют права на возврат денег. Но мы пытаемся отстоять это право и уже обратились с соответствующей просьбой в федеральные органы», — говорит Ирина Гехт.

В этом году наполняемость загородных лагерей из-за ковидных ограничений не превышает 75%. Тем не менее власти региона надеются, что до конца лета в лагерях области отдохнут около 200 тысяч юных южноуральцев.