Южноуральцам будут начислять пени за неоплату электроэнергии

У должников есть время оплатить счета, чтобы избежать дополнительных расходов

В ближайшие месяцы «Уралэнергосбыт» возобновит начисление пени, которые будут предъявлены за все периоды начиная с 1 июля 2019 года. Исключение — период моратория, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Дополнительную плату не будут начислять всем, кто оплатит долги до 14 октября, сообщили в пресс-службе поставщика электроэнергии.

Такое решение, пояснили в компании, принято из-за падения платежной дисциплины и роста долгов среди населения на фоне пандемии. На сегодня общий долг потребителей электроэнергии составляет 1,4 миллиарда рублей.

«Платежная дисциплина жителей области крайне низкая. Чтобы мотивировать потребителей производить оплату за энергоресурсы вовремя, мы приняли непопулярное решение вернуть начисление штрафов за просрочку платежа и предъявить пени должникам за все предыдущие периоды. Обращаю внимание, что клиент может избежать выставления пени, погасив все задолженности», — пояснил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Оплатить электроэнергию быстро и без комиссии можно: в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»; в ближайшем отделении Сбербанка; в банкомате или терминале самообслуживания Сбербанка; через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Если в населенном пункте отсутствуют офисы и устройства самообслуживания Сбербанка, плату принимают в подразделениях «Почты России».