Южноуральцам больше не будут списывать пени за неуплату электроэнергии

За просрочку платежа «Уралэнергосбыт» теперь подает иски в суд

«Уралэнергосбыт» больше не будет вводить акции по списанию пеней за электроэнергию. В начале 2023 года общий долг южноуральцев за свет превысил 1,2 млрд рублей. Квитанцию с пеней получил каждый пятый потребитель электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



По закону оплачивать счета за коммунальные услуги нужно до 10-го числа каждого месяца. Если платеж просрочен на 30 дней, пени начисляются автоматически. В среднем величина штрафа составляет 15% годовых.

Раньше поставщик электроэнергии не взыскивал пени за просрочку платежей, а только начислял их. Теперь оплату будут требовать через суд. В первом квартале 2023 года «Уралэнергосбыт» уже подал более 20 тысяч исков по взысканию основного долга и пени на 215 млн рублей.

Компания-поставщик просит южноуральцев не откладывать коммунальные платежи. Если долг будет взыскан через суд, то кроме основной суммы и пени придется оплатить госпошлину и исполнительский сбор.