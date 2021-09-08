Южноуральцам-блокадникам выплатят материальную помощь

190 жителей блокадного Ленинграда получат по 10 тысяч рублей по поручению губернатора Алексея Текслера

8 сентября — 80-я годовщина установления блокады в Ленинграде. По поручению губернатора Алексея Текслера 190 жителей блокадного Ленинграда получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

«Блокада Ленинграда — это трагическая страница в истории Великой Отечественной войны. Это пример мужества и стойкости ленинградцев, которые отстояли свой город, выдержав 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний. Мы в неоплатном долгу перед всеми уважаемыми ветеранами, благодаря которым мир был спасен от фашизма, и обязаны окружить каждого заботой и вниманием, создать для них достойные условия», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Выплата начнется с 8 сентября путем перечисления средств на счета, открытые в кредитных учреждениях, или доставку через почтовые отделения.