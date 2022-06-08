Южноуральца оштрафовали за выброшенные на мусорку автомобильные покрышки

На контейнерных площадках нельзя размещать такой вид отходов

За порядком на контейнерных площадках в Челябинской области стали следить в режиме онлайн. В Южноуральске по инициативе местных властей началась установка камер. Устройства в круглосуточном режиме фиксируют все происходящее в местах накопления твердых коммунальных отходов. Первому нарушителю уже выписали штраф, сообщил Центр коммунального сервиса (ЦКС). Этот случай можно назвать прецедентом.

«Работа камер наблюдения уже дает результаты. Комиссия начала выявлять нарушителей правил складирования отходов. Так, сброс на площадке автомобильных покрышек, зафиксированный на видео, стал основанием для наложения штрафа на местного жителя. Такие отходы запрещено складировать возле баков. Мужчине, личность которого установили по госномеру автомобиля, выписали штраф на сумму пять тысяч рублей», — сообщили в ЦКС.

Сейчас видеокамеры отслеживают порядок на многих контейнерных площадках в частном секторе. В планах муниципальных властей тиражировать успешный опыт.

«Мы приветствуем усилия местных администраций, многие из которых активно участвуют в реализации реформы сферы обращения с ТКО. Уверены, что развитие системы видеоконтроля за контейнерными площадками будет способствовать улучшению качества городской среды», — отметил гендиректор ЦКС Захид Камилов.

Регоператор нередко сталкивается с проблемой захламленности контейнерных площадок мусором, который не относится к твердым коммунальным отходам. Из-за складирования покрышек, строительных отходов, спилов деревьев, пней и даже навоза мусоровозы иногда даже не могут подъехать к контейнерам.

Очистить баки можно только после очистки территории от завалов. Для этого местной администрации (отвечает за содержание контейнерных площадок в частном секторе) требуется время на привлечение специальной коммунальной техники с грейферным захватом.

«На контейнерных площадках запрещено размещать мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Такие отходы региональный оператор не имеет права вывозить в рамках установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО. Обеспечить их вывоз должен сам собственник отходов, заключив отдельный договор с компанией, которая имеет необходимые разрешения на работу с таким мусором», — добавили в ЦКС.

Минувшей весной в некоторых районах Челябинской области контейнерные площадки оказались завалены строительным мусором и стволами деревьев. Об этом жители региона писали в соцсетях. В Центре коммунального сервиса разъяснили, кто виноват в сложившейся ситуации и как избежать свалок в дальнейшем.