Южноуральская железная дорога готова к метелям и морозам

Зимой на ЮУЖД со снегом будут бороться 88 единиц спецтехники



Южноуральские железнодорожники завершили подготовку к работе зимой. Специалисты проверили состояние контактной сети, систем автоматической очистки, стрелочных переводов. А также подготовили парк локомотивов, секций электропоездов и рельсовых автобусов.

Для борьбы с заносами привлекут около 3,3 тысяч сотрудников. Они будут задействованы для помощи при очистки станций, территорий вокзалов и пассажирских платформ. Перроны будут очищать снегоуборочными машинами.

По информации пресс-службы ЮУЖД, длина путей в границе Южно-Уральской железной дороги составляет около 10,5 тысяч километров, включая главные, станционные и специальные пути.