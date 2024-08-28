Южноуральскую молодежь приглашают на антикоррупционный конкурс

Принимают рисунки, плакаты и видеоролики

Генпрокуратура России объявила Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Участие в нем могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет с тематическими рисунками и видеороликами. Подробнее рассказали в пресс-службе ведомства.

В конкурсе, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, предусмотрено три номинации: «Лучший плакат», выполненный графическим способом, «Лучший рисунок», выполненный от руки, и «Лучший видеоролик». Принимать работы будут в трех возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 и от 21 до 25 лет.

Загрузить ролики и рисунки необходимо на сайт anticorruption.life до 1 октября включительно (до 20:00 по челябинскому времени). Подведение итогов и награждение призеров состоится 9 декабря.