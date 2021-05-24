Южноуральскую молодежь научат PR-технологиям

В рамках курса «Сушилка» пройдет стажировка в службах региона

В Челябинской области стартует обучающий курс «Сушилка». Он нацелен на начинающих журналистов, медиаспециалистов и блогеров. Уже в начале июня смогут обучиться основам копирайтинга, маркетинга, дизайна и фотографии.

Участниками курса могут стать обучающиеся школ, студенты, представители рабочей молодежи, а также специалисты некоммерческих организаций, желающие развить навыки работы в пресс-службах и PR-отделах.

Курс пройдет с июня по ноябрь, участники смогут посетить 10 мастер-классов по теории организации работы пресс-служб, а также по практическим навыкам работы с фото- и видео-аппаратурой и графическими редакторами.

«Спикерами станут профессиональные журналисты, публицисты и эксперты в области медиа и маркетинга регионального и федерального уровней. После прохождения обучения, участники смогут пройти стажировку в молодежных СМИ Челябинской области», — комментирует руководитель портала «Молодежь Южного Урала» Александр Анисимов.

Первое занятие состоится 1 июня в 17:00 в конференц-зале мультимедийного парка «Россия — моя история». Его проведет руководитель крупнейшего в регионе фотосообщества TFP Group, директор по маркетингу сети магазинов косметики Azuma, региональный PR-эксперт Кирилл Шаяхметов. Он расскажет об организации работы PR-службы, классических методах работы в маркетинге, на примере покажет лучшие кейсы и разберет ошибки при продвижении проектов.

Регистрация до 30 мая через АИС «Молодежь России», а также через google-форму.