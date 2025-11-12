Южноуральское село стало призером Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Ишалинское сельское поселение представило проект по цифровизации

Ишалинское сельское поселение Аргаяшского округа Челябинской области вошло в число призеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получит 3 миллиона рублей. С победой поселение поздравил губернатор Алексей Текслер в ходе областного совещания с главами в Южноуральске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ишалинское сельское поселение заняло пятое место в категории «сельское поселение» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений».

«Пятое место входит в число призовых, предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме 3 миллионов рублей. Поздравляю коллег с этим результатом. И спасибо за работу», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он также в позитивном ключе отметил все остальные муниципалитеты, которые подготовили и подали свои заявки на всероссийский конкурс.

«Глубоко убежден: наши муниципалитеты имеют все возможности в таких конкурсах побеждать. Нужно просто участвовать, делать хорошие заявки и уметь рассказывать о себе», — подчеркнул Алексей Текслер.