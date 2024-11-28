Южноуральское Минэкологии подключится к развитию Большой уральской тропы

Масштабный туристический маршрут проходит через девять особо охраняемых природных территорий Челябинской области

ГБУ «ООПТ Челябинской области» и организаторы Большой уральской тропы договорились о совместной работе на масштабном туристическом маршруте. Речь идет о развитии экотроп на особо охраняемых природных территориях Челябинской области, попадающих в границы Большой уральской тропы.

Напомним, межрегиональная всесезонная туристическая тропа протяженностью 2 300 км, которая соединяет различные короткие маршруты и достопримечательности вдоль Уральских гор, проходит через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан и Оренбургскую область.

В Челябинской области она проходит через девять ООПТ. Это такие памятники природы, как гора Большой Камень, озеро Аракуль, Курочкин Лог, озеро Долгое, Сугомакская пещера, река Большой Киалим, гора Косотур, река Тюлюк и Аршинский государственный заказник.

Ранее мы рассказывали, как модернизировали экотропы на острове Веры в Миассе и в Увельском районе у озера Горькое.

Кстати, по некоторым экологическим тропам Челябинской области теперь можно прогуляться виртуально.