Южноуральское контрольное управление вошло в Топ-5 лучших органов контроля

Также были подведены итоги пилотирования модуля «Риск-мониторинг»

«Модуль „Риск-мониторинг“ стал отправной точкой для создания в Главном контрольном управлении аналитической службы, целью которой является, в том числе превентивный контроль и проведение аналитических мероприятий, направленных на выявление причин и условий нарушений законодательства о закупках, а также выработке предложений по их недопущению»,

— начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.