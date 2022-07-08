Представители Министерства финансов России на контрольной комиссии выявили Топ-5 лучших территориальных органов Федерального казначейства. После проверок 84 органов контроля РФ главное контрольное управление Челябинской области вошло в список лучших, сообщает пресс-служба регионального контрольное управление.

Также на заседании были подведены итоги пилотирования модуля «Риск-мониторинг» ЕИС. Ее участником являлось Главное контрольное управление Челябинской области.

«Модуль „Риск-мониторинг“ стал отправной точкой для создания в Главном контрольном управлении аналитической службы, целью которой является, в том числе превентивный контроль и проведение аналитических мероприятий, направленных на выявление причин и условий нарушений законодательства о закупках, а также выработке предложений по их недопущению», — начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.
Напомним, что министр финансов РФ объявил благодарность начальнику Главного контрольного управления Челябинской области. Благодарственное письмо Дмитрию Агееву вручил Алексей Текслер.