Южноуральский Центр управления регионом с начала года помог решить 166 тыс. обращений граждан

Управленческие решения в регионах будут приниматься на основе данных ЦУР

О том, что данные ЦУР будут использованы для управленческих решений в регионах, заявил на Восточном экономическом форуме первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он отметил, что обрабатываемая Центрами управления регионами информация по проблемным вопросам граждан все чаще концентрируется на помощи в принятии масштабных системных решений региональными властями. Кроме того, массивы получаемых данных из открытых источников в интернете и скорость их обработки теперь позволяют предоставлять органам власти качественную предиктивную аналитику.

Кирилл Истомин отметил: Центры управления регионами работают по всей стране с ноября 2020 года. В своей работе они опираются на систему «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

«Иными словами, Центр управления регионом является своего рода сборщиком сообщений граждан о работе государства — этим занимается более 2500 сотрудников по всей стране. Если несколько лет назад подобная деятельность была факультативной работой для органов власти, то сейчас это важное направление в региональной политике», — отметил Кирилл Истомин.

В Челябинской области благодаря используемым информационным системам «Инцидент Менеджмент» и Платформе обратной связи правительство региона получает оперативные данные по проблемным вопросам жителей. Так, с начала года Центр управления регионом Челябинской области помог решить свыше 166 тысяч вопросов граждан. Ключевыми обозначенными южноуральцами темами в 2021 году стали вопросы, отнесенные к сферам здравоохранения, дорожного хозяйства и благоустройства муниципалитетов, ЖКХ. Например, только за последнюю неделю удалось решить 186 проблем, обозначенных гражданами в социальных сетях, связанных с отсутствием электричества, восстановить водоснабжение на 210 проблемных участках.

«Благодаря работе ЦУР в Челябинской области более 70% обращений по социально значимой тематике теперь решается в кратчайшие сроки. По закону ответ от органов власти жители должны получить в течение 30 дней. Сегодня удалось сократить этот период. К примеру, при помощи Платформы обратной связи на вопросы по коронавирусной тематике южноуральцы получают ответ на обращение в течение суток, по горячему питанию в школах время ответа сократилось до трех дней, а по социальным выплатам семьям с детьми — до 7 дней», — прокомментировал руководитель Центра управления регионом Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Работа Центров управления регионами позволяет сократить количество звеньев, которые связывают людей и органы власти. То есть благодаря цифровым сервисам обращения попадают напрямую к тем специалистам, которые отвечают за ту или иную сферу, без бюрократических проволочек.