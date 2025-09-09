Южноуральский священнослужитель рассказал о чудесах Матроны Московской

Совсем скоро ее мощи прибудут в Челябинск

Матронушка, матушка Матрона, святая праведница, блаженная старица Матрона... Так, по-теплому и с чувствами надежды и веры, начинают свою молитву православные, обращаясь к святыне за помощью. Просят ее обо всем и верят, что она во всем поможет.

Журналист ИА «Первое областное» отправилась в один из самых старинных храмов Челябинской епархии — Петропавловский храм в Коркино — и пообщалась с отцом Николаем, который на определенном жизненном этапе нашел в храме спасение и утешение.





До 2016 года в этом храме иконы Матроны не было. Ее приобрели сразу после того, как в том же году в храм привозили мощи Матронушки.

«Много верующих хотели приложиться к иконе. Они подолгу стояли в очереди, чтобы попросить помощи. Когда молились Матроне, разрешались их жизненные вопросы. И когда уже мощи увезли, люди стали приходить в храм с тем, чтобы поблагодарить Матрону», — вспоминает отец Николай.

Украшения на иконе — это и есть благодарность от людей за исцеление, за то, что она услышала и быстро помогла.

«И тогда появилась необходимость приобретения иконы блаженной Матроны с тем, чтобы дары от людей было куда разместить», — рассказывает он.





Есть у отца Николая и личная история о том, как Матронушка помогла ему.

«У меня был очень сложный период. В тот момент я был уверен, что завтра для меня не настанет. Я был в Москве, каждый день приезжал в Покровский монастырь к мощам Матроны. Священнослужители допускаются к мощам без очереди. Но тогда я сказал, что буду как все. И по несколько часов ежедневно стоял в очереди. В этот момент я молился и читал акафист. И подолгу стоял на коленях перед мощами. Меня не трогали. Это был такой крик души, знаете, от безысходности. И она меня услышала. Она мне очень помогла. И все в жизни исправилось, все наладилось. Пришло состояние спокойствия, состояние того, что все, что происходит сегодня, завтра уже наладится. И действительно так и произошло. Поэтому и мое личное отношение к блаженной старице Матроне — это чувство благодарности. Действительно это скорая помощница», — поделился отец Николай.

Еще одной личной историей с нами поделилась Вера, которая после обращения к святой стала служить в храме.

«Я просто знала, что Матронушка помогает в семейных нуждах и в работе. Так получилось, в ноябре 2024 года мне пришлось уйти со старой работы. Было тяжело, конечно, и морально, и в духовном плане. Стала молиться, обратилась к отцу Николаю, и он мне сказал, чтобы я положилась на волю Божию, молилась, и Господь все управит. Так и молилась. И к Матронушке начала обращаться. Молила, чтобы помогла в работе. И она помогла», — делится Вера.





Теперь женщина работает регистратором и бухгалтером в этом же храме.





Чудеса и истории помощи и исцеления после обращений к Матронушке безграничны. Совсем скоро ее мощи вновь прибудут в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска.

«Люди, которые нуждаются в ее помощи, могут прийти и помолиться. Пусть постоят в очереди, настроятся, сосредоточат мысли перед тем, как приложиться к мощам», — советует отец Николай.

На протяжении 30 лет, как были обретены мощи, людская очередь не становилась меньше. Все ждут прибытия мощей, чтобы попросить о самом сокровенном. По традиции к Матроне Московской люди идут с цветами. И это неслучайно. Говорят, что при жизни она их очень любила. Будучи слепой, она, ощущая запах цветов, радовалась красоте этого мира.





Ковчег с частью мощей блаженной старицы будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска с 16 по 28 сентября.