Южноуральский стобалльник по математике призвал школьников браться даже за незнакомые задачи

Молодой человек утверждает, что нужно пробовать решить все задания

В Челябинской области 7 июня школьники приступили к написанию единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Сдавать его решили около девяти тысяч человек. В регионе создали 86 пунктов проведения экзаменов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В 2020 году южноуралец Андрей Вязовцев набрал 100 баллов по профильной математике. Молодой человек обратился к выпускникам 2021 года, призывая их не уходить с экзамена раньше времени.

«Перед этим экзаменом я волновался больше всего. Некоторые задания из него мне казались сложными. Но я смог их решить. Ведь задания могут быть сложными, но не нерешаемыми. Поэтому вам нужно сконцентрироваться на задачах, погрузиться в них и забыть обо всем остальном. Не получается одна задача — попробуйте другую. Смотрите даже те задачи, к которым не готовились. Они могут оказаться проще, чем вы думаете. Не спешите уходить с экзамена», — подчеркнул Андрей Вязовцев.

Напомним, в этом году экзамен по базовой математике не проводят. Выпускники могут сдать профильный уровень для того, чтобы поступить в вуз.