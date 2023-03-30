Южноуральский селекционер вывел жаростойкий сорт картофеля

Клубни имеют высокие вкусовые качества и устойчивы к болезням

Старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Василий Дергилев вывел новый сорт картофеля под названием «шихан». Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, главная особенность сорта — высокая жаростойкость и отменный вкус клубней в вареном виде. Таким образом в области активно работают над замещением импортной селекции картофеля отечественной.

«Шихан» выведен на высокую стабильную продуктивность, имеет высокое содержание сухих веществ, что делает его потенциально интересным для переработки. Кроме того, сорт устойчив к раку и слабо поражается золотистой нематодой», — рассказывает ученый.

Среднеспелый «шихан» может произвести до 12—14 клубней в гнезде, а средняя масса одного такого клубня — 100—110 граммов. Впрочем, садоводы нашего региона хорошо знают другое детище Василия Дергилева — сорт картофеля «спиридон». Как отмечает сам селекционер, жаростойкость южноуральских сортов отлично подходит для условий Челябинской и Оренбургской областей.

«Кроме того, наши сорта выведены в условиях высокой плотности почвы, они хорошо переносят воздействие орошения. Я являюсь автором всего исходного материала, который будет использован в этом сезоне. Вчера мы запустили линию по производству аэропонной установки, на которой будем получать мини-клубни», — делится Василий Дергилев.

Кроме того, в Минсельхозе добавили, что для поощрения аграриев, которые используют отечественные сорта, ввели повышенную субсидию на покупку элитных семян. Если производители высадят сорта «второго хлеба», которые вывели в рамках федеральной программы научно-технического развития сельского хозяйства, то субсидиями будет компенсировано до 70% затрат на производство. По другим сортам процент возмещения составляет от 26 до 50%.