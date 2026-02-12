Южноуральский птицеводческий комплекс отправил в Магадан продукцию с кишечной палочкой

Также полуфабрикаты с бактериями обнаружены в магазинах Свердловской области

Нагайбакский птицеводческий комплекс поставлял в российские магазины полуфабрикаты с бактериями, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства пришли на предприятие с инспекционной проверкой, после того как в декабре 2025 года в Свердловской области в пробах полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров — бедрышках и ассорти — были обнаружены бактерии листерии (Listeria monocytogenes), что техрегламентом не допускается. Тогда же в Магаданской области при исследовании мяса птицы того же производителя обнаружены бактерии группы кишечной палочки, причем с трехкратным превышением допустимого уровня.

«Факты выпуска небезопасной продукции животного происхождения подтвердились. По итогам проверки должностные лица ведомства пришли к выводу, что выявленные нарушения свидетельствуют о серьезных проблемах в системе контроля качества выпускаемой продукции. Возбуждено административное производство за нарушение техрегламентов», — говорится в сообщении.

Ранее были аннулированы производственные сертификаты на продукцию, в которой выявлены бактерии. Производитель был обязан самостоятельно снять с реализации оставшуюся на остатках небезопасную продукцию.

В дальнейшем комплексу предстоит разработать и внедрить строгие протоколы внутреннего контроля, откорректировать производственные процессы, проводить лабораторные исследования для подтверждения безопасности выпускаемой продукции.