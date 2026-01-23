Южноуральский предприниматель торговал семенами овощей без документов

Сорта не были включены в Госреестр

Южноуральскому предпринимателю вынесли предостережение за продажу на маркетплейсах семян, не включенных в Государственный реестр, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ассортименте было 15 сортов и гибридов овощных культур, не разрешенных к использованию на территории России. Среди зерен были семена моркови «Для плова», «Чудо-чудное», «Нантская улучшенная сахарная», томатов «Черная принцесса», «Безрассадный», «Трюфель оранжевый» и семена капусты «Сахарная».

Вместо административного штрафа бизнесмену выдали предостережение — потребовали прекратить продажу.

