Южноуральский пожарный «варит» печи-буржуйки для участников СВО

Вместе с отцом, сварщиком на пенсии, он отправил «за ленточку» уже два десятка таких печей

Командир отделения пожарной части № 203 противопожарной службы Челябинской области Николай Надрюков вместе с отцом, сварщиком на пенсии, «варит» для фронта печи-буржуйки, рассказали в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

Мужчины отправили «за ленточку» уже 20 таких печей, и сейчас, в холодное время года, это очень актуально.

«Буржуйки сделаны из листового металла толщиной 5 миллиметров, легкие и компактные, они быстро отдают тепло и прогревают помещение. На них можно быстро разогреть сухой паек, протопить палатку или блиндаж, высушить вещи, вскипятить воду», — говорится в сообщении.

При сотрудничестве Общественной организации «ZOV Миасса» и 90-й Чебаркульской танковой дивизии печи южноуральских умельцев были отправлены на передовую фронта с очередной партией гуманитарной помощи и получены российскими бойцами.