Южноуральский парламент вручил спецпремии в честь Международного дня студентов

В числе награжденных 185 студентов и аспирантов

В Челябинской области 185 студентов и аспирантов получили стипендии регионального Заксобрания — вручение наград приурочено к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября. Открыл церемонию награждения председатель парламента Олег Гербер.

«Стипендия призвана подчеркнуть ваши заслуги в науке, спорте, общественной деятельности, все ваши творческие успехи. Мы понимаем, что сегодня для вас главное — это получение опыта и знаний, и стараемся создать необходимые условия для того, чтобы ваши планы стали реальностью», — обратился он к собравшимся.

Награждали молодежь вице-спикер ЗСО Анатолий Еремин, председатель комитета по молодежной политике Михаил Видгоф, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков и депутат Елена Тарасова.

Студенты, со своей стороны, отмечают, что поддержка активной молодежи в Челябинской области — со стороны губернатора, правительства, Законодательного собрания — заметна на фоне других субъектов России.

«И проект межуниверситетского кампуса, и социальная поддержка молодых ученых, и премии для молодых южноуральцев — все это способствует развитию научного потенциала Челябинской области, сохранению в регионе молодых специалистов,— сказал один из стипендиатов ЗСО, аспирант ЮУрГУ четвертого года обучения по направлению «Электротехнические системы и комплексы» Алексей Косарев.

Напомним, стипендия Заксобрания ежегодно назначается 15 аспирантам, 55 студентам вузов, 85 студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, и 30 студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих.