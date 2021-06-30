Южноуральский общественник предложил систему борьбы с кибермошенниками

Евгений Савченко прокомментировал прямую линию с президентом

Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко прокомментировал прямую линию с Владимиром Путиным. В своем аккаунте в Фейсбуке бывший руководитель регионального управления контроля за оборотом наркотиков, генерал-лейтенант предложил создать систему межведомственного электронного взаимодействия по борьбе с кибермошенниками.

«В ходе прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Красноярска о необходимости пресечь телефонное мошенничество, в том числе совершаемом в отношении ветеранов и пенсионеров, Президент России Владимир Путин ответил достаточно эмоционально: „Не хочу даже комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей“. А далее, вполне справедливо, Владимир Владимирович акцентировал внимание на важность повышения эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, Центрального банка России, коммерческих банков, интернет-провайдеров и операторов связи в выявлении и борьбе с фишинговыми сайтами, которые используют преступники для обмана граждан», — написал в Фейсбуке Савченко.

Он отметил, что требует совершенства, в том числе и на законодательном уровне, работа по защите персональных данных граждан и обеспечению тайны банковских вкладов. Евгений Савченко считает важным создать и внедрить систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Система обеспечит внедрение единых и обязательных требований для форматов взаимодействия, технического соединения, информационных систем. Одновременно с этим, считаю принципиально важным законодательно закрепить обязанность собственников международных электронных сервисов, оказывающих интернет-услуги российским пользователям, размещать на территории России свои информационные хранилища — сервера. Это повысило бы эффективность борьбы с киберпреступностью, в том числе с „телефонным мошенничеством“», — считает Евгений Савченко.