«Южноуральский характер»: в области растет количество желающих подписать контракт на военную службу

Ежедневно отправляют от 30 человек

В Челябинской области растет количество желающих пойти на военную службу по контракту. В челябинском пункте отбора на военную службу отметили, что рост начался после событий в Курской области.





«Последние несколько недель идет рост. От 30 до 35 человек отправляем ежесуточно. Люди приходят осознанно. Понимают, что противник вторгся на территорию России. И чем славятся южноуральцы — это огромной тягой к сплочению и к изгнанию врага с наших территорий», — отмечает начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Павел Ильинов.

Это один из главных факторов в принятии решения. Люди приходят с осознанием, что благодаря сплочению и объединению Победа будет одержана.

«Они понимают, что врага нужно выдворить, закончить СВО с достижением всех поставленных целей», — говорит он.





С теми, кто решил заключить контракт, проводится огромная работа, они получают все необходимые консультации по выплатам, льготам и т. д.

Так, единовременная выплата при заключении контракта составляет 1 205 000 рублей. Ежемесячная выплата в зоне спецоперации — от 210 000.





Кроме того, для военнослужащих предусмотрен широкий перечень федеральных и региональных мер поддержки, среди которых выплата до 200 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка и многое другое.

Евгений — инструктор пункта отбора. Сам он не раз принимал участие в вооруженных конфликтах, а теперь делится опытом с военнослужащими.





«Зал у нас практически полный. С момента нехороших событий в Курске поток добровольцев вырос. Люди переживают, хотят помочь своим друзьям, товарищам. Хотят помочь нашему фронту, нашей Родине», — рассказывает Евгений.

Главный совет, который здесь дают всем, — это уметь работать головой. Нужно не только быть в хорошей физической форме, но и постоянно наблюдать ситуацию вокруг себя.

Есть такие, кто уходит на СВО без срочной службы. К ним особое внимание в пункте отбора.

«Я всегда стараюсь к таким людям кого-то прикрепить. Либо прошу, у кого есть боевой опыт, чтобы они за ними приглядывали, подсказывали по всем вопросам», — комментирует Евгений.





Игорь — инженер-сапер. Служил по контракту в спецназе. На СВО подписывает контракт впервые. Он тоже один из тех, у кого на передовой уже воюют родственники.

«За своих братьев я чувствую гордость и поэтому еду туда. Быть плечом к плечу, чтобы все хорошо было. Страха нет», — говорит он.

Амуницию Игорю помогали собирать братья, которые убывают сегодня вместе с ним. Семья решение Игоря поддержала.

«Супруга и родители, безусловно, мной гордятся», — делится Игорь.