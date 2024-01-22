Южноуральский губернатор выразил соболезнования жителям Донецка после обстрела

В результате атаки ВСУ 21 января погибли 28 мирных жителей и 25 получили ранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона направили соболезнования главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и жителям региона в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины.

«Уважаемый Денис Владимирович! Выражаю соболезнования Вам и всем жителям ДНР в связи с гибелью людей в результате обстрела столицы республики. Жители Челябинской области возмущены преступным деянием террористического режима и низко склоняют головы перед светлой памятью невинных жертв. Сочувствуем родным и близким тех, кто погиб в результате теракта. Лиц, задумавших и реализовавших этот античеловеческий акт, ждет суровое и неотвратимое наказание. Мужайтесь, мы с вами!»

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Донецк 21 января погибли 28 мирных жителей и 25 получили ранения.