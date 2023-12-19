Южноуральский губернатор вручил престижную премию казакам

В число номинантов вошли также те, кто вносит большой вклад в развитие и возрождение казачьих традиций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 19 декабря, вручил южноуральским казакам премию имени генерал-майора казачьих войск Федора Старикова, активисты казачьего движения награждены благодарственными письмами.





Глава региона отметил, что за все время с момента учреждения премию получили всего 46 человек. Это повышает ее статус и престиж.

«Наша область — исторически казачий регион, где многие города, не говоря уже о поселениях, выросли из станиц. С давних времен казаки Южного Урала были опорой российского государства, надежно защищали рубежи нашей страны. До сих пор 12 тысяч жителей области официально причисляют себя к потомственным казакам. Именно у нас в регионе 23 года назад была учреждена премия имени легендарного генерал-майора казачьих войск, историка, краеведа, писателя и нашего земляка Федора Митрофановича Старикова. Поощряются по-настоящему достойные люди, истинные патриоты России и Южного Урала, преданные делу возрождения самобытной казачьей культуры. Уникальность нашей премии еще и в том, что, во-первых, она имеет статус губернаторской, во-вторых, в число номинантов премии могут войти не только атаманы, организаторы, но и те, кто вносит большой вклад в развитие и возрождение казачьих традиций», — отметил Алексей Текслер.

Сегодня казачество играет важную роль в жизни общества. Казаки помогают обеспечивать общественный порядок в регионе, участвуют в охране государственной границы, оказывают помощь при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В области системно идет работа по вовлечению казаков в общественно полезную деятельность, осуществляется поддержка сообщества организационно и материально. Во многих школах внедрен казачий компонент образования, школьники углубленно изучают традиции.





Глава региона особо отметил мужество и отвагу южноуральских казаков, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. По данным войсковых обществ, за все время проведения СВО в ней приняли участие более 350 казаков Челябинской области, большинство из них награждены государственными наградами.

«Это истинные наследники героев-казаков, которые всегда возвращались домой с победой и гордо поднятой головой. Уверен, что так будет и сейчас», — отметил Алексей Текслер.

Южноуральское казачество принимает активное участие в волонтерской деятельности. Казаки собрали и направили на территорию новых регионов более 400 тонн гуманитарной помощи. В основном это продукты питания, теплые вещи, спальники, медикаменты. Также воинским соединениям направляют необходимое оборудование, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры.





За большой вклад в дело возрождения культурных и военно-патриотических традиций казачества Челябинской области награждены дипломами лауреатов премии имени Ф. М. Старикова атаман хуторского казачьего общества Советского района Челябинска «Южный» Алексей Анисимов, педагог дополнительного образования в Коркино Денис Ермолаев, казак Магнитогорского, Верхнеуральского и Оренбургского казачьих обществ Сергей Лаптов, атаман Челябинского городского казачьего общества станицы «Ново-Георгиевская» Александр Мазуров.

Также диплом лауреата премии присужден Верхнеуральскому отдельскому казачьему обществу «Второй казачий военный отдел». Награду получил атаман Игорь Цыганов.

За активную гражданскую позицию и организацию работы по сбору и направлению гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции благодарственными письмами губернатора Челябинской области награждены заместитель атамана Верхнеуральского казачьего станичного общества «Верхнеуральская станица» Александр Егоров и заместитель атамана хутора «Тюлюкский» Верхнеуральского казачьего станичного общества «Верхнеуральская станица» Александр Плеханов.