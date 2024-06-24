Южноуральский боец записал альбом песен об СВО на передовой

Это помогает поддерживать боевой настрой

Командир десантно-штурмовой бригады с позывным «Моцарт» пишет слова и музыку песен в перерывах между боевыми задачами. Он написал более десяти песен о жизни «за ленточкой» — о службе, долге, жизни на фронте, любви к Родине и тоске по дому, сообщают в Народном фронте.

Для творчества ему нужны лишь ручка и листы бумаги, а также синтезатор, который передало бойцам отделение Народного фронта.

«Сослуживцам нравится, просят переписать слова, приходят послушать. Особенно если настроение вдруг совсем не боевое. Говорят, песни поднимают дух. Поэтому они быстро разлетелись по передовой — от Запорожья до Херсона. Есть уже и заказчики», — говорится в сообщении.

Например, разведчики услышали песню про штурмовиков и захотели про себя — Моцарт написал и им.