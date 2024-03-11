Южноуральский боец СВО после двух лет попыток получил долгожданную посылку от своей матери

Гумпомощь все время возвращалась к женщине обратно

Боец из Коркино получил долгожданную посылку от матери, которую она не могла передать два года. Участники боевого братства Коркино — Еткуль 174 помогли доставить бойцу весточку от мамы. Всего было доставлено более 100 посылок военнослужащим СВО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

Больше двух недель заняла гуманитарная поездка боевого братства в зону СВО. Участники проехали всю линию фронта до Херсонской области и доставили более 100 адресных посылок.

Юрий Кузьменков рассказал, что передача гуманитарной помощи осложнялась еще и тем, что подразделения постоянно перебрасывали, они меняли места дислокации. Но все же все посылки нашли своих адресатов. Так, два года женщине из Коркино возвращалась отправленная на фронт сыну посылка. Только на этот раз участники гумконвоя довезли ее и доставили в руку бойцу.

Кроме того, участники братства рассказали, что доставка посылок осложнялась из-за проблем с транспортом и тем, что все подразделения постоянно перебрасываются. Но весь гуманитарный груз был доставлен.

Добавим, что ранее бойцы на Запорожском направлении специальной военной операции получили гуманитарный груз из Челябинской области. В зону СВО доставили продовольствие, маскировочные сети, эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, а также автомобиль «Урал».