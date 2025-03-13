Боец из Челябинской области принял участие в дерзком маневре российских штурмовиков. Операция «Поток» переломила ход боев за Суджу в Курской области. Это пример тактической гениальности и героического мужества российских военных.
8 марта более 800 военнослужащих российской армии прошли 16 километров по магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы внезапно атаковать противника в тылу под Суджей. Внутри трубы они провели шесть дней.
«Мы понимали, что возьмем врасплох противника. И я с азартом туда пошел», — рассказывает наш земляк.
Трудно представить, в каких условиях пришлось находиться нашим бойцам. После операции южноуральца госпитализировали — потребовалась вентиляция легких из-за отравления продуктами горения. Сейчас он снова в строю.
«Воздуха было мало, но, в принципе, жить можно. После выхода на поверхность я еще долго отмывал с лица копоть — оно было черным», — вспоминает боец.
Наш земляк был в первой группе, которая вышла из трубы под Суджей. В той самой группе, которая была подвержена самому большому риску.
Операция «Поток» уже стала легендарной. Военные эксперты называют ее эталоном нестандартной тактики. Отметим, что сегодня, 13 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что Суджа освобождена.
В целях обеспечения безопасности наших бойцов мы не можем опубликовать ни имя, ни фото южноуральца.