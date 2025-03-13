Южноуральский боец прошел 16 километров по газовой трубе под Суджей

Операция «Поток», в которой он принимал участие, помогла отбить город у ВСУ

Боец из Челябинской области принял участие в дерзком маневре российских штурмовиков. Операция «Поток» переломила ход боев за Суджу в Курской области. Это пример тактической гениальности и героического мужества российских военных.



8 марта более 800 военнослужащих российской армии прошли 16 километров по магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы внезапно атаковать противника в тылу под Суджей. Внутри трубы они провели шесть дней.

«Мы понимали, что возьмем врасплох противника. И я с азартом туда пошел», — рассказывает наш земляк.

Трудно представить, в каких условиях пришлось находиться нашим бойцам. После операции южноуральца госпитализировали — потребовалась вентиляция легких из-за отравления продуктами горения. Сейчас он снова в строю.



«Воздуха было мало, но, в принципе, жить можно. После выхода на поверхность я еще долго отмывал с лица копоть — оно было черным», — вспоминает боец.

Наш земляк был в первой группе, которая вышла из трубы под Суджей. В той самой группе, которая была подвержена самому большому риску.



«Все смотрят, как будто герой. А мне кажется, я обычное дело сделал. Сделал то, что должен был сделать»,

— отмечает боец.

Операция «Поток» уже стала легендарной. Военные эксперты называют ее эталоном нестандартной тактики. Отметим, что сегодня, 13 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что Суджа освобождена.



В целях обеспечения безопасности наших бойцов мы не можем опубликовать ни имя, ни фото южноуральца.